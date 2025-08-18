Rohkem infot PURPLE

Purple logo

Purple hind (PURPLE)

Loendis mitteolevad

1 PURPLE/USD reaalajas hind:

$0.00039226
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Purple (PURPLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:08:57 (UTC+8)

Purple (PURPLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00307484
$ 0
-1.02%

-6.78%

-27.91%

-27.91%

Purple (PURPLE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PURPLE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PURPLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00307484 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PURPLE muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -6.78% 24 tunni vältel -27.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Purple (PURPLE) – turuteave

$ 388.34K
--
$ 388.34K
999.66M
999,659,039.9102403
Purple praegune turukapitalisatsioon on $ 388.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PURPLE ringlev varu on 999.66M, mille koguvaru on 999659039.9102403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 388.34K.

Purple (PURPLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Purple ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Purple ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Purple ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Purple ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.78%
30 päeva$ 0-42.64%
60 päeva$ 0-52.40%
90 päeva$ 0--

Mis on Purple (PURPLE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Purple (PURPLE) allikas

Ametlik veebisait

Purple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Purple (PURPLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Purple (PURPLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Purple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Purple hinna ennustust kohe!

PURPLE kohalike valuutade suhtes

Purple (PURPLE) tokenoomika

Purple (PURPLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PURPLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Purple (PURPLE) kohta

Kui palju on Purple (PURPLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PURPLE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PURPLE/USD hind?
Praegune hind PURPLE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Purple turukapitalisatsioon?
PURPLE turukapitalisatsioon on $ 388.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PURPLE ringlev varu?
PURPLE ringlev varu on 999.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PURPLE (ATH) hind?
PURPLE saavutab ATH hinna summas 0.00307484 USD.
Mis oli kõigi aegade PURPLE madalaim (ATL) hind?
PURPLE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PURPLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PURPLE kauplemismaht on -- USD.
Kas PURPLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PURPLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PURPLE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:08:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.