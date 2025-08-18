Rohkem infot UFI

PureFi hind (UFI)

1 UFI/USD reaalajas hind:

$0.0082827
$0.0082827$0.0082827
-43.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
PureFi (UFI) reaalajas hinnagraafik
PureFi (UFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00826926
24 h madal
$ 0.01465573
24 h kõrge

$ 0.00826926
$ 0.01465573
$ 0.575568
$ 0.0047209
-2.57%

-43.30%

-10.07%

-10.07%

PureFi (UFI) reaalajas hind on $0.0082827. Viimase 24 tunni jooksul UFI kaubeldud madalaim $ 0.00826926 ja kõrgeim $ 0.01465573 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.575568 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0047209.

Lüliajalise tootluse osas on UFI muutunud -2.57% viimase tunni jooksul, -43.30% 24 tunni vältel -10.07% viimase 7 päeva jooksul.

PureFi (UFI) – turuteave

$ 772.89K
--
$ 826.92K
93.47M
100,000,000.0
PureFi praegune turukapitalisatsioon on $ 772.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UFI ringlev varu on 93.47M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 826.92K.

PureFi (UFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PureFi ja USD hinnamuutus $ -0.006327117739048558.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PureFi ja USD hinnamuutus $ -0.0027100091.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PureFi ja USD hinnamuutus $ -0.0022000839.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PureFi ja USD hinnamuutus $ -0.005162359870669752.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006327117739048558-43.30%
30 päeva$ -0.0027100091-32.71%
60 päeva$ -0.0022000839-26.56%
90 päeva$ -0.005162359870669752-38.39%

Mis on PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PureFi (UFI) allikas

Ametlik veebisait

PureFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on PureFi (UFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PureFi (UFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PureFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PureFi hinna ennustust kohe!

UFI kohalike valuutade suhtes

PureFi (UFI) tokenoomika

PureFi (UFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PureFi (UFI) kohta

Kui palju on PureFi (UFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas UFI hind USD on 0.0082827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UFI/USD hind?
Praegune hind UFI/USD on $ 0.0082827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PureFi turukapitalisatsioon?
UFI turukapitalisatsioon on $ 772.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UFI ringlev varu?
UFI ringlev varu on 93.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFI (ATH) hind?
UFI saavutab ATH hinna summas 0.575568 USD.
Mis oli kõigi aegade UFI madalaim (ATL) hind?
UFI nägi ATL hinda summas 0.0047209 USD.
Milline on UFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UFI kauplemismaht on -- USD.
Kas UFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
UFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.