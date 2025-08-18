Mis on PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

Üksuse PureFi (UFI) allikas Ametlik veebisait

PureFi (UFI) tokenoomika

PureFi (UFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PureFi (UFI) kohta Kui palju on PureFi (UFI) tänapäeval väärt? Reaalajas UFI hind USD on 0.0082827 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UFI/USD hind? $ 0.0082827 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PureFi turukapitalisatsioon? UFI turukapitalisatsioon on $ 772.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UFI ringlev varu? UFI ringlev varu on 93.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFI (ATH) hind? UFI saavutab ATH hinna summas 0.575568 USD . Mis oli kõigi aegade UFI madalaim (ATL) hind? UFI nägi ATL hinda summas 0.0047209 USD . Milline on UFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UFI kauplemismaht on -- USD . Kas UFI sel aastal kõrgemale ka suundub? UFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFI hinna ennustust

