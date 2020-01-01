Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prisma mkUSD (MKUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prisma mkUSD (MKUSD) teave Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance Ametlik veebisait: https://prismafinance.com/ Ostke MKUSD kohe!

Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prisma mkUSD (MKUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 300.66K $ 300.66K $ 300.66K Koguvaru: $ 301.25K $ 301.25K $ 301.25K Ringlev varu: $ 301.25K $ 301.25K $ 301.25K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 300.66K $ 300.66K $ 300.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Kõigi aegade madalaim: $ 0.875577 $ 0.875577 $ 0.875577 Praegune hind: $ 0.99806 $ 0.99806 $ 0.99806 Lisateave Prisma mkUSD (MKUSD) hinna kohta

Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MKUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MKUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MKUSD tokeni tokenoomikat, avastage MKUSD tokeni reaalajas hinda!

MKUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MKUSD võiks suunduda? Meie MKUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MKUSD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!