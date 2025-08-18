Rohkem infot MKUSD

Prisma mkUSD hind (MKUSD)

1 MKUSD/USD reaalajas hind:

$0.998318
-0.30%1D
Prisma mkUSD (MKUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:19:02 (UTC+8)

Prisma mkUSD (MKUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.98976
24 h madal
$ 1.008
24 h kõrge

$ 0.98976
$ 1.008
$ 1.49
$ 0.875577
+0.07%

-0.43%

-0.41%

-0.41%

Prisma mkUSD (MKUSD) reaalajas hind on $0.998182. Viimase 24 tunni jooksul MKUSD kaubeldud madalaim $ 0.98976 ja kõrgeim $ 1.008 näitab aktiivset turu volatiivsust. MKUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.875577.

Lüliajalise tootluse osas on MKUSD muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prisma mkUSD (MKUSD) – turuteave

$ 300.74K
--
$ 300.74K
301.25K
301,247.0272689811
Prisma mkUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 300.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MKUSD ringlev varu on 301.25K, mille koguvaru on 301247.0272689811. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 300.74K.

Prisma mkUSD (MKUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Prisma mkUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0043362873691549.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Prisma mkUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0062836555.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Prisma mkUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0015776266.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Prisma mkUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0006898833042843.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0043362873691549-0.43%
30 päeva$ -0.0062836555-0.62%
60 päeva$ +0.0015776266+0.16%
90 päeva$ -0.0006898833042843-0.06%

Mis on Prisma mkUSD (MKUSD)

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Prisma mkUSD (MKUSD) allikas

Ametlik veebisait

Prisma mkUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prisma mkUSD (MKUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prisma mkUSD (MKUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prisma mkUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prisma mkUSD hinna ennustust kohe!

MKUSD kohalike valuutade suhtes

Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika

Prisma mkUSD (MKUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MKUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prisma mkUSD (MKUSD) kohta

Kui palju on Prisma mkUSD (MKUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MKUSD hind USD on 0.998182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MKUSD/USD hind?
Praegune hind MKUSD/USD on $ 0.998182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prisma mkUSD turukapitalisatsioon?
MKUSD turukapitalisatsioon on $ 300.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MKUSD ringlev varu?
MKUSD ringlev varu on 301.25K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MKUSD (ATH) hind?
MKUSD saavutab ATH hinna summas 1.49 USD.
Mis oli kõigi aegade MKUSD madalaim (ATL) hind?
MKUSD nägi ATL hinda summas 0.875577 USD.
Milline on MKUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MKUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas MKUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MKUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MKUSD hinna ennustust.
Prisma mkUSD (MKUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.