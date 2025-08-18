Rohkem infot PRICK

Prick logo

Prick hind (PRICK)

Loendis mitteolevad

1 PRICK/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Prick (PRICK) reaalajas hinnagraafik
Prick (PRICK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01709584
$ 0.01709584$ 0.01709584

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-6.81%

-3.11%

-3.11%

Prick (PRICK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PRICK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01709584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRICK muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -6.81% 24 tunni vältel -3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prick (PRICK) – turuteave

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

--
----

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Prick praegune turukapitalisatsioon on $ 56.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRICK ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.33K.

Prick (PRICK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Prick ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Prick ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Prick ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Prick ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.81%
30 päeva$ 0-6.69%
60 päeva$ 0+1.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Prick (PRICK)

PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Prick (PRICK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Prick hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prick (PRICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prick (PRICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prick hinna ennustust kohe!

PRICK kohalike valuutade suhtes

Prick (PRICK) tokenoomika

Prick (PRICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prick (PRICK) kohta

Kui palju on Prick (PRICK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRICK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRICK/USD hind?
Praegune hind PRICK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prick turukapitalisatsioon?
PRICK turukapitalisatsioon on $ 56.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRICK ringlev varu?
PRICK ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRICK (ATH) hind?
PRICK saavutab ATH hinna summas 0.01709584 USD.
Mis oli kõigi aegade PRICK madalaim (ATL) hind?
PRICK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRICK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRICK kauplemismaht on -- USD.
Kas PRICK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRICK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.