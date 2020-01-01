Prick (PRICK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prick (PRICK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prick (PRICK) teave PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced Ametlik veebisait: https://prick.lol/ Valge raamat: https://prick.lol/WhitePaper.pdf Ostke PRICK kohe!

Prick (PRICK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prick (PRICK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.41K $ 56.41K $ 56.41K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.41K $ 56.41K $ 56.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01709584 $ 0.01709584 $ 0.01709584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000361 $ 0.0000361 $ 0.0000361 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Prick (PRICK) hinna kohta

Prick (PRICK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prick (PRICK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRICK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRICK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRICK tokeni tokenoomikat, avastage PRICK tokeni reaalajas hinda!

