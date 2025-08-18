Rohkem infot PRERICH

prerich logo

prerich hind (PRERICH)

Loendis mitteolevad

1 PRERICH/USD reaalajas hind:

USD
prerich (PRERICH) reaalajas hinnagraafik
prerich (PRERICH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-5.02%

-9.22%

-9.22%

prerich (PRERICH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PRERICH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRERICHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRERICH muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -5.02% 24 tunni vältel -9.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

prerich (PRERICH) – turuteave

$ 85.33K
$ 85.33K$ 85.33K

--
----

$ 85.33K
$ 85.33K$ 85.33K

999.75M
999.75M 999.75M

999,748,512.648974
999,748,512.648974 999,748,512.648974

prerich praegune turukapitalisatsioon on $ 85.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRERICH ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999748512.648974. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.33K.

prerich (PRERICH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse prerich ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse prerich ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse prerich ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse prerich ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.02%
30 päeva$ 0+11.77%
60 päeva$ 0+6.71%
90 päeva$ 0--

Mis on prerich (PRERICH)

Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse prerich (PRERICH) allikas

Ametlik veebisait

prerich hinna ennustus (USD)

Kui palju on prerich (PRERICH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie prerich (PRERICH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida prerich nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake prerich hinna ennustust kohe!

PRERICH kohalike valuutade suhtes

prerich (PRERICH) tokenoomika

prerich (PRERICH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRERICH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse prerich (PRERICH) kohta

Kui palju on prerich (PRERICH) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRERICH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRERICH/USD hind?
Praegune hind PRERICH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on prerich turukapitalisatsioon?
PRERICH turukapitalisatsioon on $ 85.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRERICH ringlev varu?
PRERICH ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRERICH (ATH) hind?
PRERICH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PRERICH madalaim (ATL) hind?
PRERICH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRERICH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRERICH kauplemismaht on -- USD.
Kas PRERICH sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRERICH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRERICH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.