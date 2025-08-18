Rohkem infot POTATO

POTATO Hinnainfo

POTATO Ametlik veebisait

POTATO Tokenoomika

POTATO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Potato logo

Potato hind (POTATO)

Loendis mitteolevad

1 POTATO/USD reaalajas hind:

$14,358.36
$14,358.36$14,358.36
-0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Potato (POTATO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:42 (UTC+8)

Potato (POTATO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 14,241.23
$ 14,241.23$ 14,241.23
24 h madal
$ 14,453.92
$ 14,453.92$ 14,453.92
24 h kõrge

$ 14,241.23
$ 14,241.23$ 14,241.23

$ 14,453.92
$ 14,453.92$ 14,453.92

$ 5,637,867
$ 5,637,867$ 5,637,867

$ 13,278.0
$ 13,278.0$ 13,278.0

+0.34%

-0.59%

+0.58%

+0.58%

Potato (POTATO) reaalajas hind on $14,358.36. Viimase 24 tunni jooksul POTATO kaubeldud madalaim $ 14,241.23 ja kõrgeim $ 14,453.92 näitab aktiivset turu volatiivsust. POTATOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,637,867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 13,278.0.

Lüliajalise tootluse osas on POTATO muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel +0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Potato (POTATO) – turuteave

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

--
----

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

1.00
1.00 1.00

1.0
1.0 1.0

Potato praegune turukapitalisatsioon on $ 14.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POTATO ringlev varu on 1.00, mille koguvaru on 1.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.36K.

Potato (POTATO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Potato ja USD hinnamuutus $ -85.50322893889.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Potato ja USD hinnamuutus $ -1,146.9199517520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Potato ja USD hinnamuutus $ -824.4498520200.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Potato ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -85.50322893889-0.59%
30 päeva$ -1,146.9199517520-7.98%
60 päeva$ -824.4498520200-5.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Potato (POTATO)

One supply, infinite potential

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Potato (POTATO) allikas

Ametlik veebisait

Potato hinna ennustus (USD)

Kui palju on Potato (POTATO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Potato (POTATO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Potato nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Potato hinna ennustust kohe!

POTATO kohalike valuutade suhtes

Potato (POTATO) tokenoomika

Potato (POTATO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POTATO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Potato (POTATO) kohta

Kui palju on Potato (POTATO) tänapäeval väärt?
Reaalajas POTATO hind USD on 14,358.36 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POTATO/USD hind?
Praegune hind POTATO/USD on $ 14,358.36. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Potato turukapitalisatsioon?
POTATO turukapitalisatsioon on $ 14.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POTATO ringlev varu?
POTATO ringlev varu on 1.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POTATO (ATH) hind?
POTATO saavutab ATH hinna summas 5,637,867 USD.
Mis oli kõigi aegade POTATO madalaim (ATL) hind?
POTATO nägi ATL hinda summas 13,278.0 USD.
Milline on POTATO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POTATO kauplemismaht on -- USD.
Kas POTATO sel aastal kõrgemale ka suundub?
POTATO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POTATO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:42 (UTC+8)

Potato (POTATO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.