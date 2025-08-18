Mis on Pog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pog (POG) allikas Ametlik veebisait

Pog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pog (POG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pog (POG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pog hinna ennustust kohe!

POG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Pog (POG) tokenoomika

Pog (POG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pog (POG) kohta Kui palju on Pog (POG) tänapäeval väärt? Reaalajas POG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pog turukapitalisatsioon? POG turukapitalisatsioon on $ 42.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POG ringlev varu? POG ringlev varu on 999.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POG (ATH) hind? POG saavutab ATH hinna summas 0.00286712 USD . Mis oli kõigi aegade POG madalaim (ATL) hind? POG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POG kauplemismaht on -- USD . Kas POG sel aastal kõrgemale ka suundub? POG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POG hinna ennustust

Pog (POG) Olulised valdkonna uudised