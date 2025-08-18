Rohkem infot POG

Pog logo

Pog hind (POG)

Loendis mitteolevad

1 POG/USD reaalajas hind:

--
----
-11.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pog (POG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:02:50 (UTC+8)

Pog (POG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00286712
$ 0.00286712$ 0.00286712

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-11.79%

-5.80%

-5.80%

Pog (POG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00286712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POG muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -11.79% 24 tunni vältel -5.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pog (POG) – turuteave

$ 42.28K
$ 42.28K$ 42.28K

--
----

$ 42.28K
$ 42.28K$ 42.28K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,649.033861
999,738,649.033861 999,738,649.033861

Pog praegune turukapitalisatsioon on $ 42.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POG ringlev varu on 999.74M, mille koguvaru on 999738649.033861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.28K.

Pog (POG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.79%
30 päeva$ 0-16.02%
60 päeva$ 0-20.65%
90 päeva$ 0--

Mis on Pog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pog (POG) allikas

Ametlik veebisait

Pog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pog (POG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pog (POG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pog hinna ennustust kohe!

POG kohalike valuutade suhtes

Pog (POG) tokenoomika

Pog (POG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pog (POG) kohta

Kui palju on Pog (POG) tänapäeval väärt?
Reaalajas POG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POG/USD hind?
Praegune hind POG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pog turukapitalisatsioon?
POG turukapitalisatsioon on $ 42.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POG ringlev varu?
POG ringlev varu on 999.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POG (ATH) hind?
POG saavutab ATH hinna summas 0.00286712 USD.
Mis oli kõigi aegade POG madalaim (ATL) hind?
POG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POG kauplemismaht on -- USD.
Kas POG sel aastal kõrgemale ka suundub?
POG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.