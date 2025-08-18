Mis on PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PLANZ (Z) allikas Ametlik veebisait

PLANZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on PLANZ (Z) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLANZ (Z) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLANZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PLANZ hinna ennustust kohe!

Z kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PLANZ (Z) tokenoomika

PLANZ (Z) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet Z tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLANZ (Z) kohta Kui palju on PLANZ (Z) tänapäeval väärt? Reaalajas Z hind USD on 0.03517187 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune Z/USD hind? $ 0.03517187 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind Z/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PLANZ turukapitalisatsioon? Z turukapitalisatsioon on $ 3.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on Z ringlev varu? Z ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim Z (ATH) hind? Z saavutab ATH hinna summas 0.0421567 USD . Mis oli kõigi aegade Z madalaim (ATL) hind? Z nägi ATL hinda summas 0.01580232 USD . Milline on Z kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine Z kauplemismaht on -- USD . Kas Z sel aastal kõrgemale ka suundub? Z võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake Z hinna ennustust

PLANZ (Z) Olulised valdkonna uudised