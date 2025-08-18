Mis on PIXL (PIXL)

What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.

Üksuse PIXL (PIXL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on PIXL (PIXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIXL (PIXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIXL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PIXL (PIXL) tokenoomika

PIXL (PIXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIXL (PIXL) kohta Kui palju on PIXL (PIXL) tänapäeval väärt? Reaalajas PIXL hind USD on 0.02762606 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIXL/USD hind? $ 0.02762606 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIXL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PIXL turukapitalisatsioon? PIXL turukapitalisatsioon on $ 13.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIXL ringlev varu? PIXL ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIXL (ATH) hind? PIXL saavutab ATH hinna summas 0.164294 USD . Mis oli kõigi aegade PIXL madalaim (ATL) hind? PIXL nägi ATL hinda summas 0.01738658 USD . Milline on PIXL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIXL kauplemismaht on -- USD . Kas PIXL sel aastal kõrgemale ka suundub? PIXL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIXL hinna ennustust

