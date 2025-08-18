Rohkem infot PINKM

PinkMoon logo

PinkMoon hind (PINKM)

Loendis mitteolevad

1 PINKM/USD reaalajas hind:

--
----
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PinkMoon (PINKM) reaalajas hinnagraafik
PinkMoon (PINKM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-2.88%

+3.76%

+3.76%

PinkMoon (PINKM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PINKM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PINKMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PINKM muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel +3.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PinkMoon (PINKM) – turuteave

$ 575.86K
$ 575.86K$ 575.86K

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

360.85T
360.85T 360.85T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

PinkMoon praegune turukapitalisatsioon on $ 575.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PINKM ringlev varu on 360.85T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.60M.

PinkMoon (PINKM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PinkMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PinkMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PinkMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PinkMoon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.88%
30 päeva$ 0+13.49%
60 päeva$ 0+28.18%
90 päeva$ 0--

Mis on PinkMoon (PINKM)

The next frontier in community driven value - Auto locking LP to enable contract driven passive rewards. Simply hold the token to join the journey and reap the rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

PinkMoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on PinkMoon (PINKM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PinkMoon (PINKM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PinkMoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PinkMoon hinna ennustust kohe!

PINKM kohalike valuutade suhtes

PinkMoon (PINKM) tokenoomika

PinkMoon (PINKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PinkMoon (PINKM) kohta

Kui palju on PinkMoon (PINKM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PINKM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PINKM/USD hind?
Praegune hind PINKM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PinkMoon turukapitalisatsioon?
PINKM turukapitalisatsioon on $ 575.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PINKM ringlev varu?
PINKM ringlev varu on 360.85T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINKM (ATH) hind?
PINKM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PINKM madalaim (ATL) hind?
PINKM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PINKM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PINKM kauplemismaht on -- USD.
Kas PINKM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PINKM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINKM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.