Mis on Picasso (PICA)

Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.

Kui palju on Picasso (PICA) tänapäeval väärt? Reaalajas PICA hind USD on 0 USD. Milline on praegune PICA/USD hind? $ 0. Milline on Picasso turukapitalisatsioon? PICA turukapitalisatsioon on $ 237.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on PICA ringlev varu? PICA ringlev varu on 9.20B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim PICA (ATH) hind? PICA saavutab ATH hinna summas 0.02857193 USD. Mis oli kõigi aegade PICA madalaim (ATL) hind? PICA nägi ATL hinda summas 0 USD.

