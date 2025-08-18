Mis on Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

Phoenixcoin hinna ennustus (USD)

PXC kohalike valuutade suhtes

Phoenixcoin (PXC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phoenixcoin (PXC) kohta Kui palju on Phoenixcoin (PXC) tänapäeval väärt? Reaalajas PXC hind USD on 0.01384922 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PXC/USD hind? $ 0.01384922 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PXC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phoenixcoin turukapitalisatsioon? PXC turukapitalisatsioon on $ 1.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PXC ringlev varu? PXC ringlev varu on 92.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PXC (ATH) hind? PXC saavutab ATH hinna summas 0.102731 USD . Mis oli kõigi aegade PXC madalaim (ATL) hind? PXC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PXC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PXC kauplemismaht on -- USD . Kas PXC sel aastal kõrgemale ka suundub? PXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PXC hinna ennustust

Phoenixcoin (PXC) Olulised valdkonna uudised