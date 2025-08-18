Rohkem infot PXC

Phoenixcoin hind (PXC)

1 PXC/USD reaalajas hind:

$0.01384922
-2.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Phoenixcoin (PXC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:54:12 (UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0138222
24 h madal
$ 0.01422552
24 h kõrge

$ 0.0138222
$ 0.01422552
$ 0.102731
$ 0
-2.44%

-5.28%

-5.28%

Phoenixcoin (PXC) reaalajas hind on $0.01384922. Viimase 24 tunni jooksul PXC kaubeldud madalaim $ 0.0138222 ja kõrgeim $ 0.01422552 näitab aktiivset turu volatiivsust. PXCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.102731 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PXC muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.44% 24 tunni vältel -5.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phoenixcoin (PXC) – turuteave

$ 1.28M
--
$ 1.28M
92.60M
92,603,137.125
Phoenixcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PXC ringlev varu on 92.60M, mille koguvaru on 92603137.125. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.28M.

Phoenixcoin (PXC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Phoenixcoin ja USD hinnamuutus $ -0.00034705299151888.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phoenixcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0036558630.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phoenixcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0036059851.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phoenixcoin ja USD hinnamuutus $ +0.003482442633385972.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00034705299151888-2.44%
30 päeva$ +0.0036558630+26.40%
60 päeva$ +0.0036059851+26.04%
90 päeva$ +0.003482442633385972+33.59%

Mis on Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Phoenixcoin (PXC) allikas

Phoenixcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phoenixcoin (PXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phoenixcoin (PXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phoenixcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phoenixcoin hinna ennustust kohe!

PXC kohalike valuutade suhtes

Phoenixcoin (PXC) tokenoomika

Phoenixcoin (PXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phoenixcoin (PXC) kohta

Kui palju on Phoenixcoin (PXC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PXC hind USD on 0.01384922 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PXC/USD hind?
Praegune hind PXC/USD on $ 0.01384922. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phoenixcoin turukapitalisatsioon?
PXC turukapitalisatsioon on $ 1.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PXC ringlev varu?
PXC ringlev varu on 92.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PXC (ATH) hind?
PXC saavutab ATH hinna summas 0.102731 USD.
Mis oli kõigi aegade PXC madalaim (ATL) hind?
PXC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PXC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PXC kauplemismaht on -- USD.
Kas PXC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PXC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:54:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.