Pew4Sol logo

Pew4Sol hind (PEW)

Loendis mitteolevad

1 PEW/USD reaalajas hind:

$0.0001878
$0.0001878$0.0001878
-7.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pew4Sol (PEW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:01:14 (UTC+8)

Pew4Sol (PEW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02064497
$ 0.02064497$ 0.02064497

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-7.27%

-2.91%

-2.91%

Pew4Sol (PEW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02064497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEW muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -7.27% 24 tunni vältel -2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pew4Sol (PEW) – turuteave

$ 47.08K
$ 47.08K$ 47.08K

--
----

$ 47.08K
$ 47.08K$ 47.08K

250.71M
250.71M 250.71M

250,708,091.01
250,708,091.01 250,708,091.01

Pew4Sol praegune turukapitalisatsioon on $ 47.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEW ringlev varu on 250.71M, mille koguvaru on 250708091.01. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.08K.

Pew4Sol (PEW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pew4Sol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pew4Sol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pew4Sol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pew4Sol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.27%
30 päeva$ 0-3.22%
60 päeva$ 0+8.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Pew4Sol (PEW)

PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pew4Sol (PEW) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Pew4Sol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pew4Sol (PEW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pew4Sol (PEW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pew4Sol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pew4Sol hinna ennustust kohe!

PEW kohalike valuutade suhtes

Pew4Sol (PEW) tokenoomika

Pew4Sol (PEW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pew4Sol (PEW) kohta

Kui palju on Pew4Sol (PEW) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEW/USD hind?
Praegune hind PEW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pew4Sol turukapitalisatsioon?
PEW turukapitalisatsioon on $ 47.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEW ringlev varu?
PEW ringlev varu on 250.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEW (ATH) hind?
PEW saavutab ATH hinna summas 0.02064497 USD.
Mis oli kõigi aegade PEW madalaim (ATL) hind?
PEW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEW kauplemismaht on -- USD.
Kas PEW sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.