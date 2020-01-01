Pew4Sol (PEW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pew4Sol (PEW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pew4Sol (PEW) teave PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN. Ametlik veebisait: https://pew.today/ Valge raamat: https://github.com/pew4sol/pew4sol/blob/main/whitepaper.md Ostke PEW kohe!

Pew4Sol (PEW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pew4Sol (PEW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.08K $ 48.08K $ 48.08K Koguvaru: $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M Ringlev varu: $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.08K $ 48.08K $ 48.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02064497 $ 0.02064497 $ 0.02064497 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019162 $ 0.00019162 $ 0.00019162 Lisateave Pew4Sol (PEW) hinna kohta

Pew4Sol (PEW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pew4Sol (PEW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEW tokeni tokenoomikat, avastage PEW tokeni reaalajas hinda!

PEW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEW võiks suunduda? Meie PEW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEW tokeni hinna ennustust kohe!

