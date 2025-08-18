Mis on PEON (PEON)

Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

PEON hinna ennustus (USD)

Kui palju on PEON (PEON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PEON (PEON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PEON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PEON kohalike valuutade suhtes

PEON (PEON) tokenoomika

PEON (PEON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PEON (PEON) kohta Kui palju on PEON (PEON) tänapäeval väärt? Reaalajas PEON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PEON turukapitalisatsioon? PEON turukapitalisatsioon on $ 34.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEON ringlev varu? PEON ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEON (ATH) hind? PEON saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PEON madalaim (ATL) hind? PEON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEON kauplemismaht on -- USD . Kas PEON sel aastal kõrgemale ka suundub? PEON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEON hinna ennustust

