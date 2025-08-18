Rohkem infot PEKO

PEKO hind (PEKO)

1 PEKO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
PEKO (PEKO) reaalajas hinnagraafik
PEKO (PEKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00591015
$ 0.00591015$ 0.00591015

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.11%

+6.11%

PEKO (PEKO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEKO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00591015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEKO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PEKO (PEKO) – turuteave

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

--
----

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

951.73M
951.73M 951.73M

951,733,306.288478
951,733,306.288478 951,733,306.288478

PEKO praegune turukapitalisatsioon on $ 5.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEKO ringlev varu on 951.73M, mille koguvaru on 951733306.288478. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.15K.

PEKO (PEKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PEKO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.81%
60 päeva$ 0+24.08%
90 päeva$ 0--

Mis on PEKO (PEKO)

Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!

Üksuse PEKO (PEKO) allikas

PEKO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PEKO (PEKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PEKO (PEKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PEKO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PEKO hinna ennustust kohe!

PEKO kohalike valuutade suhtes

PEKO (PEKO) tokenoomika

PEKO (PEKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PEKO (PEKO) kohta

Kui palju on PEKO (PEKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEKO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEKO/USD hind?
Praegune hind PEKO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PEKO turukapitalisatsioon?
PEKO turukapitalisatsioon on $ 5.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEKO ringlev varu?
PEKO ringlev varu on 951.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEKO (ATH) hind?
PEKO saavutab ATH hinna summas 0.00591015 USD.
Mis oli kõigi aegade PEKO madalaim (ATL) hind?
PEKO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEKO kauplemismaht on -- USD.
Kas PEKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEKO hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.