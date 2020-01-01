Peanut (NUX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Peanut (NUX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Peanut (NUX) teave Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves! Ametlik veebisait: https://peanut.trade/ Ostke NUX kohe!

Peanut (NUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Peanut (NUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 164.48K $ 164.48K $ 164.48K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 164.48K $ 164.48K $ 164.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 31.0 $ 31.0 $ 31.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0017647 $ 0.0017647 $ 0.0017647 Praegune hind: $ 0.00329178 $ 0.00329178 $ 0.00329178 Lisateave Peanut (NUX) hinna kohta

Peanut (NUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Peanut (NUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUX tokeni tokenoomikat, avastage NUX tokeni reaalajas hinda!

NUX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUX võiks suunduda? Meie NUX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!