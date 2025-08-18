Mis on Peanut (NUX)

Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves!

Peanut hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peanut (NUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peanut (NUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peanut nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Peanut (NUX) tokenoomika

Peanut (NUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peanut (NUX) kohta Kui palju on Peanut (NUX) tänapäeval väärt? Reaalajas NUX hind USD on 0.00330441 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUX/USD hind? $ 0.00330441 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Peanut turukapitalisatsioon? NUX turukapitalisatsioon on $ 165.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUX ringlev varu? NUX ringlev varu on 50.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUX (ATH) hind? NUX saavutab ATH hinna summas 31.0 USD . Mis oli kõigi aegade NUX madalaim (ATL) hind? NUX nägi ATL hinda summas 0.0017647 USD . Milline on NUX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUX kauplemismaht on -- USD . Kas NUX sel aastal kõrgemale ka suundub? NUX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUX hinna ennustust

