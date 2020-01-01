Particle (PRTCLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Particle (PRTCLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Particle (PRTCLE) teave Shenanigan embraces the hard work and dedication it takes to reach your goals, for athletes we all know that very well. Shenanigan encompasses what it means to push yourself while also having those around you to elevate you to that next level. Join our discord to see what we have to offer. Ametlik veebisait: https://she.energy/ Ostke PRTCLE kohe!

Particle (PRTCLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Particle (PRTCLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Koguvaru: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Ringlev varu: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00151873 $ 0.00151873 $ 0.00151873 Praegune hind: $ 0.00218942 $ 0.00218942 $ 0.00218942 Lisateave Particle (PRTCLE) hinna kohta

Particle (PRTCLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Particle (PRTCLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRTCLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRTCLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRTCLE tokeni tokenoomikat, avastage PRTCLE tokeni reaalajas hinda!

PRTCLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRTCLE võiks suunduda? Meie PRTCLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRTCLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!