Pacoca hind (PACOCA)

1 PACOCA/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
Pacoca (PACOCA) reaalajas hinnagraafik
Pacoca (PACOCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.484225
$ 0.484225$ 0.484225

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-2.13%

+3.34%

+3.34%

Pacoca (PACOCA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PACOCA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACOCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.484225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PACOCA muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel +3.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pacoca (PACOCA) – turuteave

$ 14.80K
$ 14.80K$ 14.80K

--
----

$ 18.69K
$ 18.69K$ 18.69K

504.51M
504.51M 504.51M

637,438,990.1689142
637,438,990.1689142 637,438,990.1689142

Pacoca praegune turukapitalisatsioon on $ 14.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PACOCA ringlev varu on 504.51M, mille koguvaru on 637438990.1689142. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.69K.

Pacoca (PACOCA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pacoca ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pacoca ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pacoca ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pacoca ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.13%
30 päeva$ 0+11.10%
60 päeva$ 0+27.55%
90 päeva$ 0--

Mis on Pacoca (PACOCA)

Track your DeFi assets on Binance Smart Chain with a simple interface.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pacoca (PACOCA) allikas

Ametlik veebisait

Pacoca hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pacoca (PACOCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pacoca (PACOCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pacoca nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pacoca hinna ennustust kohe!

PACOCA kohalike valuutade suhtes

Pacoca (PACOCA) tokenoomika

Pacoca (PACOCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACOCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pacoca (PACOCA) kohta

Kui palju on Pacoca (PACOCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PACOCA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PACOCA/USD hind?
Praegune hind PACOCA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pacoca turukapitalisatsioon?
PACOCA turukapitalisatsioon on $ 14.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PACOCA ringlev varu?
PACOCA ringlev varu on 504.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PACOCA (ATH) hind?
PACOCA saavutab ATH hinna summas 0.484225 USD.
Mis oli kõigi aegade PACOCA madalaim (ATL) hind?
PACOCA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PACOCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PACOCA kauplemismaht on -- USD.
Kas PACOCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PACOCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PACOCA hinna ennustust.
Pacoca (PACOCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.