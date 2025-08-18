Mis on Paco ($PACO)

Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Paco hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paco ($PACO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paco ($PACO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paco nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paco hinna ennustust kohe!

Paco ($PACO) tokenoomika

Paco ($PACO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PACO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paco ($PACO) kohta Kui palju on Paco ($PACO) tänapäeval väärt? Reaalajas $PACO hind USD on 0.00001717 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $PACO/USD hind? $ 0.00001717 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $PACO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Paco turukapitalisatsioon? $PACO turukapitalisatsioon on $ 14.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $PACO ringlev varu? $PACO ringlev varu on 872.31M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PACO (ATH) hind? $PACO saavutab ATH hinna summas 0.00079732 USD . Mis oli kõigi aegade $PACO madalaim (ATL) hind? $PACO nägi ATL hinda summas 0.00001077 USD . Milline on $PACO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $PACO kauplemismaht on -- USD . Kas $PACO sel aastal kõrgemale ka suundub? $PACO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PACO hinna ennustust

