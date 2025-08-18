Rohkem infot PAC

PAC Hinnainfo

PAC Ametlik veebisait

PAC Tokenoomika

PAC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PacMoon logo

PacMoon hind (PAC)

Loendis mitteolevad

1 PAC/USD reaalajas hind:

$0.0006186
$0.0006186$0.0006186
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PacMoon (PAC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:18 (UTC+8)

PacMoon (PAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.230647
$ 0.230647$ 0.230647

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-3.78%

-10.83%

-10.83%

PacMoon (PAC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PAC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.230647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PAC muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -10.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PacMoon (PAC) – turuteave

$ 603.14K
$ 603.14K$ 603.14K

--
----

$ 618.60K
$ 618.60K$ 618.60K

975.00M
975.00M 975.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PacMoon praegune turukapitalisatsioon on $ 603.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAC ringlev varu on 975.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 618.60K.

PacMoon (PAC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PacMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PacMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PacMoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PacMoon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.78%
30 päeva$ 0+29.56%
60 päeva$ 0+52.38%
90 päeva$ 0--

Mis on PacMoon (PAC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PacMoon (PAC) allikas

Ametlik veebisait

PacMoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on PacMoon (PAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PacMoon (PAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PacMoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PacMoon hinna ennustust kohe!

PAC kohalike valuutade suhtes

PacMoon (PAC) tokenoomika

PacMoon (PAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PacMoon (PAC) kohta

Kui palju on PacMoon (PAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAC/USD hind?
Praegune hind PAC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PacMoon turukapitalisatsioon?
PAC turukapitalisatsioon on $ 603.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAC ringlev varu?
PAC ringlev varu on 975.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAC (ATH) hind?
PAC saavutab ATH hinna summas 0.230647 USD.
Mis oli kõigi aegade PAC madalaim (ATL) hind?
PAC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAC kauplemismaht on -- USD.
Kas PAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:18 (UTC+8)

PacMoon (PAC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.