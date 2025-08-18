Mis on Oxai (OXAI)

OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.

Oxai (OXAI) tokenoomika

Oxai (OXAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oxai (OXAI) kohta Kui palju on Oxai (OXAI) tänapäeval väärt? Reaalajas OXAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OXAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OXAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oxai turukapitalisatsioon? OXAI turukapitalisatsioon on $ 16.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OXAI ringlev varu? OXAI ringlev varu on 60.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OXAI (ATH) hind? OXAI saavutab ATH hinna summas 0.00985859 USD . Mis oli kõigi aegade OXAI madalaim (ATL) hind? OXAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OXAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OXAI kauplemismaht on -- USD . Kas OXAI sel aastal kõrgemale ka suundub? OXAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OXAI hinna ennustust

