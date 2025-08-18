Rohkem infot OXAI

Oxai logo

Oxai hind (OXAI)

Loendis mitteolevad

1 OXAI/USD reaalajas hind:

$0.00027955
$0.00027955$0.00027955
0.00%1D
mexc
USD
Oxai (OXAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:28:59 (UTC+8)

Oxai (OXAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00985859
$ 0.00985859$ 0.00985859

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.04%

+6.04%

Oxai (OXAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OXAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OXAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00985859 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OXAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oxai (OXAI) – turuteave

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

--
----

$ 27.96K
$ 27.96K$ 27.96K

60.00M
60.00M 60.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Oxai praegune turukapitalisatsioon on $ 16.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OXAI ringlev varu on 60.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.96K.

Oxai (OXAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oxai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oxai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oxai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oxai ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+119.31%
60 päeva$ 0-92.61%
90 päeva$ 0--

Mis on Oxai (OXAI)

OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.

Üksuse Oxai (OXAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Oxai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oxai (OXAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oxai (OXAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oxai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oxai hinna ennustust kohe!

Oxai (OXAI) tokenoomika

Oxai (OXAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oxai (OXAI) kohta

Kui palju on Oxai (OXAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OXAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OXAI/USD hind?
Praegune hind OXAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oxai turukapitalisatsioon?
OXAI turukapitalisatsioon on $ 16.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OXAI ringlev varu?
OXAI ringlev varu on 60.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OXAI (ATH) hind?
OXAI saavutab ATH hinna summas 0.00985859 USD.
Mis oli kõigi aegade OXAI madalaim (ATL) hind?
OXAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OXAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OXAI kauplemismaht on -- USD.
Kas OXAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OXAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OXAI hinna ennustust.
Oxai (OXAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.