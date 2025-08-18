Mis on Owo (OWO)

OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Owo (OWO) kohta Kui palju on Owo (OWO) tänapäeval väärt? Reaalajas OWO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OWO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OWO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Owo turukapitalisatsioon? OWO turukapitalisatsioon on $ 119.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OWO ringlev varu? OWO ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWO (ATH) hind? OWO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade OWO madalaim (ATL) hind? OWO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OWO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OWO kauplemismaht on -- USD . Kas OWO sel aastal kõrgemale ka suundub? OWO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWO hinna ennustust

