Rohkem infot ORX

ORX Hinnainfo

ORX Valge raamat

ORX Ametlik veebisait

ORX Tokenoomika

ORX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ouroboros logo

Ouroboros hind (ORX)

Loendis mitteolevad

1 ORX/USD reaalajas hind:

$0.051865
$0.051865$0.051865
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ouroboros (ORX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:21 (UTC+8)

Ouroboros (ORX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04387106
$ 0.04387106$ 0.04387106
24 h madal
$ 0.06327
$ 0.06327$ 0.06327
24 h kõrge

$ 0.04387106
$ 0.04387106$ 0.04387106

$ 0.06327
$ 0.06327$ 0.06327

$ 0.975958
$ 0.975958$ 0.975958

$ 0.01324902
$ 0.01324902$ 0.01324902

-2.97%

-5.00%

-18.93%

-18.93%

Ouroboros (ORX) reaalajas hind on $0.051811. Viimase 24 tunni jooksul ORX kaubeldud madalaim $ 0.04387106 ja kõrgeim $ 0.06327 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.975958 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01324902.

Lüliajalise tootluse osas on ORX muutunud -2.97% viimase tunni jooksul, -5.00% 24 tunni vältel -18.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ouroboros (ORX) – turuteave

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

--
----

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

127.68M
127.68M 127.68M

127,682,117.7052169
127,682,117.7052169 127,682,117.7052169

Ouroboros praegune turukapitalisatsioon on $ 6.76M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORX ringlev varu on 127.68M, mille koguvaru on 127682117.7052169. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.76M.

Ouroboros (ORX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ouroboros ja USD hinnamuutus $ -0.00272831600543442.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ouroboros ja USD hinnamuutus $ +0.0200870158.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ouroboros ja USD hinnamuutus $ +0.0713477571.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ouroboros ja USD hinnamuutus $ +0.027015227980995264.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00272831600543442-5.00%
30 päeva$ +0.0200870158+38.77%
60 päeva$ +0.0713477571+137.71%
90 päeva$ +0.027015227980995264+108.95%

Mis on Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ouroboros (ORX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ouroboros hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ouroboros (ORX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ouroboros (ORX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ouroboros nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ouroboros hinna ennustust kohe!

ORX kohalike valuutade suhtes

Ouroboros (ORX) tokenoomika

Ouroboros (ORX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ouroboros (ORX) kohta

Kui palju on Ouroboros (ORX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORX hind USD on 0.051811 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORX/USD hind?
Praegune hind ORX/USD on $ 0.051811. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ouroboros turukapitalisatsioon?
ORX turukapitalisatsioon on $ 6.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORX ringlev varu?
ORX ringlev varu on 127.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORX (ATH) hind?
ORX saavutab ATH hinna summas 0.975958 USD.
Mis oli kõigi aegade ORX madalaim (ATL) hind?
ORX nägi ATL hinda summas 0.01324902 USD.
Milline on ORX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORX kauplemismaht on -- USD.
Kas ORX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:21 (UTC+8)

Ouroboros (ORX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.