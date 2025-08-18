Mis on Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

Üksuse Ouroboros (ORX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ouroboros (ORX) tokenoomika

Ouroboros (ORX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ouroboros (ORX) kohta Kui palju on Ouroboros (ORX) tänapäeval väärt? Reaalajas ORX hind USD on 0.051811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ORX/USD hind? $ 0.051811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ORX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ouroboros turukapitalisatsioon? ORX turukapitalisatsioon on $ 6.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORX ringlev varu? ORX ringlev varu on 127.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORX (ATH) hind? ORX saavutab ATH hinna summas 0.975958 USD . Mis oli kõigi aegade ORX madalaim (ATL) hind? ORX nägi ATL hinda summas 0.01324902 USD . Milline on ORX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ORX kauplemismaht on -- USD . Kas ORX sel aastal kõrgemale ka suundub? ORX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORX hinna ennustust

