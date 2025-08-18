Mis on Otherworld (OWN)

Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.

Üksuse Otherworld (OWN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Otherworld (OWN) tokenoomika

Otherworld (OWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Otherworld (OWN) kohta Kui palju on Otherworld (OWN) tänapäeval väärt? Reaalajas OWN hind USD on 0.296244 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OWN/USD hind? $ 0.296244 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OWN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Otherworld turukapitalisatsioon? OWN turukapitalisatsioon on $ 10.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OWN ringlev varu? OWN ringlev varu on 35.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWN (ATH) hind? OWN saavutab ATH hinna summas 1.8 USD . Mis oli kõigi aegade OWN madalaim (ATL) hind? OWN nägi ATL hinda summas 0.10068 USD . Milline on OWN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OWN kauplemismaht on -- USD . Kas OWN sel aastal kõrgemale ka suundub? OWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWN hinna ennustust

