Otherworld hind (OWN)

1 OWN/USD reaalajas hind:

$0.296244
$0.296244
-2.90%1D
USD
Otherworld (OWN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:43:23 (UTC+8)

Otherworld (OWN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.29623
$ 0.29623
24 h madal
$ 0.305224
$ 0.305224
24 h kõrge

$ 0.29623
$ 0.29623

$ 0.305224
$ 0.305224

$ 1.8
$ 1.8

$ 0.10068
$ 0.10068

-1.58%

-2.93%

-7.08%

-7.08%

Otherworld (OWN) reaalajas hind on $0.296244. Viimase 24 tunni jooksul OWN kaubeldud madalaim $ 0.29623 ja kõrgeim $ 0.305224 näitab aktiivset turu volatiivsust. OWNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10068.

Lüliajalise tootluse osas on OWN muutunud -1.58% viimase tunni jooksul, -2.93% 24 tunni vältel -7.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Otherworld (OWN) – turuteave

$ 10.47M
$ 10.47M

--
--

$ 296.24M
$ 296.24M

35.34M
35.34M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Otherworld praegune turukapitalisatsioon on $ 10.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OWN ringlev varu on 35.34M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 296.24M.

Otherworld (OWN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Otherworld ja USD hinnamuutus $ -0.0089630711020983.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Otherworld ja USD hinnamuutus $ +0.0543776599.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Otherworld ja USD hinnamuutus $ +0.0317582455.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Otherworld ja USD hinnamuutus $ +0.18543126599311743.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0089630711020983-2.93%
30 päeva$ +0.0543776599+18.36%
60 päeva$ +0.0317582455+10.72%
90 päeva$ +0.18543126599311743+167.34%

Mis on Otherworld (OWN)

Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.

Üksuse Otherworld (OWN) allikas

Otherworld hinna ennustus (USD)

Kui palju on Otherworld (OWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Otherworld (OWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Otherworld nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Otherworld hinna ennustust kohe!

OWN kohalike valuutade suhtes

Otherworld (OWN) tokenoomika

Otherworld (OWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Otherworld (OWN) kohta

Kui palju on Otherworld (OWN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OWN hind USD on 0.296244 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OWN/USD hind?
Praegune hind OWN/USD on $ 0.296244. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Otherworld turukapitalisatsioon?
OWN turukapitalisatsioon on $ 10.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OWN ringlev varu?
OWN ringlev varu on 35.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OWN (ATH) hind?
OWN saavutab ATH hinna summas 1.8 USD.
Mis oli kõigi aegade OWN madalaim (ATL) hind?
OWN nägi ATL hinda summas 0.10068 USD.
Milline on OWN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OWN kauplemismaht on -- USD.
Kas OWN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OWN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:43:23 (UTC+8)

