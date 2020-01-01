Otherworld (OWN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Otherworld (OWN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Otherworld (OWN) teave Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Ametlik veebisait: https://otherworld.network/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit Ostke OWN kohe!

Otherworld (OWN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Otherworld (OWN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 290.79M $ 290.79M $ 290.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Praegune hind: $ 0.29077 $ 0.29077 $ 0.29077 Lisateave Otherworld (OWN) hinna kohta

Otherworld (OWN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Otherworld (OWN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OWN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OWN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OWN tokeni tokenoomikat, avastage OWN tokeni reaalajas hinda!

OWN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OWN võiks suunduda? Meie OWN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

