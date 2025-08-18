Rohkem infot ORC

ORC hind (ORC)

1 ORC/USD reaalajas hind:

$0.00085488
$0.00085488$0.00085488
-8.40%1D
ORC (ORC) reaalajas hinnagraafik
ORC (ORC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00085509
24 h madal
$ 0.00096634
24 h kõrge

$ 0.00085509
$ 0.00096634
$ 0.01816074
$ 0.00084291
-0.66%

-8.10%

-16.17%

-16.17%

ORC (ORC) reaalajas hind on $0.00085877. Viimase 24 tunni jooksul ORC kaubeldud madalaim $ 0.00085509 ja kõrgeim $ 0.00096634 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01816074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00084291.

Lüliajalise tootluse osas on ORC muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -8.10% 24 tunni vältel -16.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORC (ORC) – turuteave

$ 859.04K
--
$ 859.04K
1.00B
1,000,000,000.0
ORC praegune turukapitalisatsioon on $ 859.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORC ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 859.04K.

ORC (ORC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ORC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ORC ja USD hinnamuutus $ -0.0002998604.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ORC ja USD hinnamuutus $ -0.0003520735.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ORC ja USD hinnamuutus $ -0.001421653556005094.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.10%
30 päeva$ -0.0002998604-34.91%
60 päeva$ -0.0003520735-40.99%
90 päeva$ -0.001421653556005094-62.34%

Mis on ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ORC (ORC) allikas

Ametlik veebisait

ORC hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORC (ORC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORC (ORC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORC hinna ennustust kohe!

ORC kohalike valuutade suhtes

ORC (ORC) tokenoomika

ORC (ORC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORC (ORC) kohta

Kui palju on ORC (ORC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORC hind USD on 0.00085877 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORC/USD hind?
Praegune hind ORC/USD on $ 0.00085877. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORC turukapitalisatsioon?
ORC turukapitalisatsioon on $ 859.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORC ringlev varu?
ORC ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORC (ATH) hind?
ORC saavutab ATH hinna summas 0.01816074 USD.
Mis oli kõigi aegade ORC madalaim (ATL) hind?
ORC nägi ATL hinda summas 0.00084291 USD.
Milline on ORC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORC kauplemismaht on -- USD.
Kas ORC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORC hinna ennustust.
