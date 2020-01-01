OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OnlyUp Token (ONLYUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OnlyUp Token (ONLYUP) teave OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards. Ametlik veebisait: https://onlyup.meme/ Valge raamat: https://docs.onlyup.meme/ Ostke ONLYUP kohe!

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OnlyUp Token (ONLYUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 878.15 $ 878.15 $ 878.15 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 84.25M $ 84.25M $ 84.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave OnlyUp Token (ONLYUP) hinna kohta

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONLYUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONLYUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONLYUP tokeni tokenoomikat, avastage ONLYUP tokeni reaalajas hinda!

