Mis on OnlyUp Token (ONLYUP)

OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.

Üksuse OnlyUp Token (ONLYUP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on OnlyUp Token (ONLYUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OnlyUp Token (ONLYUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OnlyUp Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ONLYUP kohalike valuutade suhtes

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONLYUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on OnlyUp Token turukapitalisatsioon? ONLYUP turukapitalisatsioon on $ 878.29 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ONLYUP ringlev varu? ONLYUP ringlev varu on 84.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONLYUP (ATH) hind? ONLYUP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ONLYUP madalaim (ATL) hind? ONLYUP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ONLYUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ONLYUP kauplemismaht on -- USD .

