Mis on OneLedger (OLT)

OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform. OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus. The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable. The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OneLedger (OLT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

OneLedger hinna ennustus (USD)

Kui palju on OneLedger (OLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OneLedger (OLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OneLedger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OneLedger hinna ennustust kohe!

OLT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OneLedger (OLT) tokenoomika

OneLedger (OLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OneLedger (OLT) kohta Kui palju on OneLedger (OLT) tänapäeval väärt? Reaalajas OLT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OLT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OLT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OneLedger turukapitalisatsioon? OLT turukapitalisatsioon on $ 207.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OLT ringlev varu? OLT ringlev varu on 434.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OLT (ATH) hind? OLT saavutab ATH hinna summas 0.108259 USD . Mis oli kõigi aegade OLT madalaim (ATL) hind? OLT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OLT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OLT kauplemismaht on -- USD . Kas OLT sel aastal kõrgemale ka suundub? OLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OLT hinna ennustust

OneLedger (OLT) Olulised valdkonna uudised