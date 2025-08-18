Mis on Omni Consumer Protocol (OCP)

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Omni Consumer Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Omni Consumer Protocol (OCP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omni Consumer Protocol (OCP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omni Consumer Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Omni Consumer Protocol (OCP) kohta Kui palju on Omni Consumer Protocol (OCP) tänapäeval väärt? Reaalajas OCP hind USD on 0,0038877 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OCP/USD hind? $ 0,0038877 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OCP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Omni Consumer Protocol turukapitalisatsioon? OCP turukapitalisatsioon on $ 46,27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OCP ringlev varu? OCP ringlev varu on 11,90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCP (ATH) hind? OCP saavutab ATH hinna summas 0,162663 USD . Mis oli kõigi aegade OCP madalaim (ATL) hind? OCP nägi ATL hinda summas 0,00357514 USD . Milline on OCP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OCP kauplemismaht on -- USD . Kas OCP sel aastal kõrgemale ka suundub? OCP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCP hinna ennustust

