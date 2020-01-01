Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Omni Consumer Protocol (OCP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Omni Consumer Protocol (OCP) teave Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Ametlik veebisait: https://ocp.finance/ Ostke OCP kohe!

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Omni Consumer Protocol (OCP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.61K $ 45.61K $ 45.61K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 383.18K $ 383.18K $ 383.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Praegune hind: $ 0.00382472 $ 0.00382472 $ 0.00382472 Lisateave Omni Consumer Protocol (OCP) hinna kohta

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Omni Consumer Protocol (OCP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCP tokeni tokenoomikat, avastage OCP tokeni reaalajas hinda!

OCP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCP võiks suunduda? Meie OCP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCP tokeni hinna ennustust kohe!

