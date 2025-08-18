Mis on Obsidium (OBS)

What is Obsidium? Obsidium is an ecosystem, serverless, cross-chain, layer-2 solution that fuel the crypto space with DeFi, AMM & NFTs. It’s benefits include infinite scalability, high throughput sub-second confirmation time, and fees at a tenth of a cent. OBSIDIUM MISSION Facilitate education, research, and continued development of the OBS Ecosystem to increase understanding of the public benefit of an incentive driven metaverse ecosystem. About $OBS into Ecosystem Obsidium token will power the Obsidium Ecosystem and will give governance power to those who own’s it. $OBS will be used for fees, rewards, utilities, staking and providing a total supply for new born tokens into Obsidium Ecosystem. Focus & Development Areas Simplifying Real assets registry It’s still manipulated and not 100% transparent. Obsidium is proposing to build an 4D scanning app to empower anyone to register an real assets/good into the blockchain technology. AI recognition of lands, property’s, cars, etc… Layer Two Solution Building the first cross-chain layer-2 ecosystem to simplify real and virtual assets registry plus tokenization. We propose the sub-second identification of any duplicate item, asset, token or smart contract on any blockchain available. Integrating AI identity protection and deduplication. Decentralized Applications Building the first cross-chain layer-2 dApp (Decentralized Application) into the Obsidium ecosystem that will provide fundamentally core functionality under the new under development technology of one click setup using no-code interface. ( e.g. Identity, Yielding, Farming, Minting. ) NFTs Marketplace Building the first cross-chain layer-2 NFTs Marketplace that will open the metaverse, omniverse and any virtual world for content creators and digital art lovers to interact and transact with all NFTs available in any other Marketplace of any other blockchains. ( e.g. Avatars, Skins, Virtual Lands, Characters, Virtual Properties, Virtual Adds. ) Exchange Developing the first Exchange to interact and transact from any blockchain at a tenth of a cent transaction costs. Exchange Token for Token, NFT for NFT, Token for NFT or any virtual assets available. Launchpad Developing the first cross-chain layer-2 Launchpad with the new under development technology of one click setup using no-code interface where new born project can be launched into our Ecosystem. Liquidity Developing the first cross-chain layer-2 Liquidity Provider and Liquidity Locker with the new under development technology of one click setup using no-code interface. Tokenomics & How it works The main mechanisms of Obsidium contract include a 6% sell fee. Only applicable for 6 months (0% thereafter) Anti-Dump Max Sell no more than 1.05% of supply over 24 hours – only applicable for 6 months (0% thereafter)

Üksuse Obsidium (OBS) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Obsidium (OBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obsidium (OBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obsidium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OBS kohalike valuutade suhtes

Obsidium (OBS) tokenoomika

Obsidium (OBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Obsidium (OBS) tänapäeval väärt? Reaalajas OBS hind USD on 0.00253144 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OBS/USD hind? $ 0.00253144 . Milline on Obsidium turukapitalisatsioon? OBS turukapitalisatsioon on $ 16.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OBS ringlev varu? OBS ringlev varu on 6.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBS (ATH) hind? OBS saavutab ATH hinna summas 0.315421 USD . Mis oli kõigi aegade OBS madalaim (ATL) hind? OBS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OBS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OBS kauplemismaht on -- USD .

