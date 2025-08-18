NX Token hind (NX)
-0.67%
-6.93%
-3.46%
-3.46%
NX Token (NX) reaalajas hind on $0.02966497. Viimase 24 tunni jooksul NX kaubeldud madalaim $ 0.02966374 ja kõrgeim $ 0.03216416 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100419 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02453996.
Lüliajalise tootluse osas on NX muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -6.93% 24 tunni vältel -3.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NX ringlev varu on 38.32M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.97M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NX Token ja USD hinnamuutus $ -0.00221188374940284.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NX Token ja USD hinnamuutus $ -0.0047216724.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NX Token ja USD hinnamuutus $ +0.0008951553.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NX Token ja USD hinnamuutus $ -0.01081934843033904.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00221188374940284
|-6.93%
|30 päeva
|$ -0.0047216724
|-15.91%
|60 päeva
|$ +0.0008951553
|+3.02%
|90 päeva
|$ -0.01081934843033904
|-26.72%
NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.
NX Token (NX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.