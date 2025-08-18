Mis on NX Token (NX)

NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NX Token (NX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on NX Token (NX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NX Token (NX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NX Token hinna ennustust kohe!

NX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NX Token (NX) tokenoomika

NX Token (NX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NX Token (NX) kohta Kui palju on NX Token (NX) tänapäeval väärt? Reaalajas NX hind USD on 0.02966497 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NX/USD hind? $ 0.02966497 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NX Token turukapitalisatsioon? NX turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NX ringlev varu? NX ringlev varu on 38.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NX (ATH) hind? NX saavutab ATH hinna summas 0.100419 USD . Mis oli kõigi aegade NX madalaim (ATL) hind? NX nägi ATL hinda summas 0.02453996 USD . Milline on NX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NX kauplemismaht on -- USD . Kas NX sel aastal kõrgemale ka suundub? NX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NX hinna ennustust

NX Token (NX) Olulised valdkonna uudised