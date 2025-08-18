Mis on Nsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nsure Network (NSURE) allikas Ametlik veebisait

Nsure Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nsure Network (NSURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nsure Network (NSURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nsure Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nsure Network hinna ennustust kohe!

NSURE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nsure Network (NSURE) tokenoomika

Nsure Network (NSURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nsure Network (NSURE) kohta Kui palju on Nsure Network (NSURE) tänapäeval väärt? Reaalajas NSURE hind USD on 0.00197092 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSURE/USD hind? $ 0.00197092 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSURE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nsure Network turukapitalisatsioon? NSURE turukapitalisatsioon on $ 46.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSURE ringlev varu? NSURE ringlev varu on 23.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSURE (ATH) hind? NSURE saavutab ATH hinna summas 3.42 USD . Mis oli kõigi aegade NSURE madalaim (ATL) hind? NSURE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NSURE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSURE kauplemismaht on -- USD . Kas NSURE sel aastal kõrgemale ka suundub? NSURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSURE hinna ennustust

Nsure Network (NSURE) Olulised valdkonna uudised