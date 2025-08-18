Rohkem infot NSURE

1 NSURE/USD reaalajas hind:

$0.00197089
$0.00197089
0.00%1D
Nsure Network (NSURE) reaalajas hinnagraafik
Nsure Network (NSURE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00197069
$ 0.00197069
24 h madal
$ 0.00198128
$ 0.00198128
24 h kõrge

$ 0.00197069
$ 0.00197069

$ 0.00198128
$ 0.00198128

$ 3.42
$ 3.42

$ 0
$ 0

-0.50%

+0.00%

+10.13%

+10.13%

Nsure Network (NSURE) reaalajas hind on $0.00197092. Viimase 24 tunni jooksul NSURE kaubeldud madalaim $ 0.00197069 ja kõrgeim $ 0.00198128 näitab aktiivset turu volatiivsust. NSUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NSURE muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +10.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nsure Network (NSURE) – turuteave

$ 46.76K
$ 46.76K

--
--

$ 133.09K
$ 133.09K

23.73M
23.73M

67,526,284.43
67,526,284.43

Nsure Network praegune turukapitalisatsioon on $ 46.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NSURE ringlev varu on 23.73M, mille koguvaru on 67526284.43. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.09K.

Nsure Network (NSURE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nsure Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nsure Network ja USD hinnamuutus $ +0.0001862446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nsure Network ja USD hinnamuutus $ +0.0011613236.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nsure Network ja USD hinnamuutus $ +0.0004278101746116803.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ +0.0001862446+9.45%
60 päeva$ +0.0011613236+58.92%
90 päeva$ +0.0004278101746116803+27.72%

Mis on Nsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nsure Network (NSURE) allikas

Ametlik veebisait

Nsure Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nsure Network (NSURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nsure Network (NSURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nsure Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nsure Network hinna ennustust kohe!

NSURE kohalike valuutade suhtes

Nsure Network (NSURE) tokenoomika

Nsure Network (NSURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nsure Network (NSURE) kohta

Kui palju on Nsure Network (NSURE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NSURE hind USD on 0.00197092 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NSURE/USD hind?
Praegune hind NSURE/USD on $ 0.00197092. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nsure Network turukapitalisatsioon?
NSURE turukapitalisatsioon on $ 46.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NSURE ringlev varu?
NSURE ringlev varu on 23.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSURE (ATH) hind?
NSURE saavutab ATH hinna summas 3.42 USD.
Mis oli kõigi aegade NSURE madalaim (ATL) hind?
NSURE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NSURE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NSURE kauplemismaht on -- USD.
Kas NSURE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NSURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSURE hinna ennustust.
Nsure Network (NSURE) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.