Nsure Network (NSURE) tokenoomika

Nsure Network (NSURE) teave NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Nsure Network (NSURE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nsure Network (NSURE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Koguvaru: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Ringlev varu: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 133.69K $ 133.69K $ 133.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00197985 $ 0.00197985 $ 0.00197985 Lisateave Nsure Network (NSURE) hinna kohta

Nsure Network (NSURE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nsure Network (NSURE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NSURE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NSURE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NSURE tokeni tokenoomikat, avastage NSURE tokeni reaalajas hinda!

NSURE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NSURE võiks suunduda? Meie NSURE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NSURE tokeni hinna ennustust kohe!

