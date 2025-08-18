Rohkem infot NORMIE

NORMIE logo

NORMIE hind (NORMIE)

Loendis mitteolevad

1 NORMIE/USD reaalajas hind:

-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
NORMIE (NORMIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:51:12 (UTC+8)

NORMIE (NORMIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.94%

-5.48%

-24.48%

-24.48%

NORMIE (NORMIE) reaalajas hind on $0.00176876. Viimase 24 tunni jooksul NORMIE kaubeldud madalaim $ 0.0017578 ja kõrgeim $ 0.00191473 näitab aktiivset turu volatiivsust. NORMIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.219147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NORMIE muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -5.48% 24 tunni vältel -24.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NORMIE (NORMIE) – turuteave

--
----

NORMIE praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NORMIE ringlev varu on 974.57M, mille koguvaru on 974571159.6625649. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.72M.

NORMIE (NORMIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NORMIE ja USD hinnamuutus $ -0.000102720619816426.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NORMIE ja USD hinnamuutus $ -0.0003124332.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NORMIE ja USD hinnamuutus $ -0.0000250205.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NORMIE ja USD hinnamuutus $ -0.001298198438674766.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000102720619816426-5.48%
30 päeva$ -0.0003124332-17.66%
60 päeva$ -0.0000250205-1.41%
90 päeva$ -0.001298198438674766-42.32%

Mis on NORMIE (NORMIE)

On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there.

Üksuse NORMIE (NORMIE) allikas

Ametlik veebisait

NORMIE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NORMIE (NORMIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NORMIE (NORMIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NORMIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NORMIE hinna ennustust kohe!

NORMIE kohalike valuutade suhtes

NORMIE (NORMIE) tokenoomika

NORMIE (NORMIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NORMIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NORMIE (NORMIE) kohta

Kui palju on NORMIE (NORMIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NORMIE hind USD on 0.00176876 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NORMIE/USD hind?
Praegune hind NORMIE/USD on $ 0.00176876. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NORMIE turukapitalisatsioon?
NORMIE turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NORMIE ringlev varu?
NORMIE ringlev varu on 974.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NORMIE (ATH) hind?
NORMIE saavutab ATH hinna summas 0.219147 USD.
Mis oli kõigi aegade NORMIE madalaim (ATL) hind?
NORMIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NORMIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NORMIE kauplemismaht on -- USD.
Kas NORMIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NORMIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NORMIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.