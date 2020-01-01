NORMIE (NORMIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NORMIE (NORMIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NORMIE (NORMIE) teave On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Ametlik veebisait: https://www.normiebase.com Ostke NORMIE kohe!

NORMIE (NORMIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NORMIE (NORMIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Koguvaru: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M Ringlev varu: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,219147 $ 0,219147 $ 0,219147 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0,00165198 $ 0,00165198 $ 0,00165198 Lisateave NORMIE (NORMIE) hinna kohta

NORMIE (NORMIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NORMIE (NORMIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NORMIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NORMIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NORMIE tokeni tokenoomikat, avastage NORMIE tokeni reaalajas hinda!

NORMIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NORMIE võiks suunduda? Meie NORMIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NORMIE tokeni hinna ennustust kohe!

