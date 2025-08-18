Rohkem infot NICO

NICO hind (NICO)

Loendis mitteolevad

1 NICO/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NICO (NICO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:45:41 (UTC+8)

NICO (NICO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.76%

-95.96%

-95.96%

NICO (NICO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NICO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NICO muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel -95.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NICO (NICO) – turuteave

$ 4.14K
$ 4.14K$ 4.14K

--
----

$ 4.14K
$ 4.14K$ 4.14K

999.82M
999.82M 999.82M

999,823,943.935068
999,823,943.935068 999,823,943.935068

NICO praegune turukapitalisatsioon on $ 4.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NICO ringlev varu on 999.82M, mille koguvaru on 999823943.935068. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.14K.

NICO (NICO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NICO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NICO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NICO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NICO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.76%
30 päeva$ 0-95.80%
60 päeva$ 0-95.05%
90 päeva$ 0--

Mis on NICO (NICO)

Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NICO (NICO) allikas

Ametlik veebisait

NICO hinna ennustus (USD)

Kui palju on NICO (NICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NICO (NICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NICO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NICO hinna ennustust kohe!

NICO kohalike valuutade suhtes

NICO (NICO) tokenoomika

NICO (NICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NICO (NICO) kohta

Kui palju on NICO (NICO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NICO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NICO/USD hind?
Praegune hind NICO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NICO turukapitalisatsioon?
NICO turukapitalisatsioon on $ 4.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NICO ringlev varu?
NICO ringlev varu on 999.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NICO (ATH) hind?
NICO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NICO madalaim (ATL) hind?
NICO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NICO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NICO kauplemismaht on -- USD.
Kas NICO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NICO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NICO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.