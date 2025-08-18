Mis on Nafter (NAFT)

The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nafter (NAFT) allikas Ametlik veebisait

Nafter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nafter (NAFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nafter (NAFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nafter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nafter hinna ennustust kohe!

NAFT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nafter (NAFT) tokenoomika

Nafter (NAFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nafter (NAFT) kohta Kui palju on Nafter (NAFT) tänapäeval väärt? Reaalajas NAFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nafter turukapitalisatsioon? NAFT turukapitalisatsioon on $ 171.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAFT ringlev varu? NAFT ringlev varu on 441.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAFT (ATH) hind? NAFT saavutab ATH hinna summas 0.365373 USD . Mis oli kõigi aegade NAFT madalaim (ATL) hind? NAFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NAFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAFT kauplemismaht on -- USD . Kas NAFT sel aastal kõrgemale ka suundub? NAFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAFT hinna ennustust

Nafter (NAFT) Olulised valdkonna uudised