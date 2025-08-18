Mis on Mute (MUTE)

Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.

Mute hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mute (MUTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mute (MUTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mute nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MUTE kohalike valuutade suhtes

Mute (MUTE) tokenoomika

Mute (MUTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mute (MUTE) kohta Kui palju on Mute (MUTE) tänapäeval väärt? Reaalajas MUTE hind USD on 0.02591318 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUTE/USD hind? $ 0.02591318 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mute turukapitalisatsioon? MUTE turukapitalisatsioon on $ 1.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUTE ringlev varu? MUTE ringlev varu on 40.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUTE (ATH) hind? MUTE saavutab ATH hinna summas 3.14 USD . Mis oli kõigi aegade MUTE madalaim (ATL) hind? MUTE nägi ATL hinda summas 0.01052868 USD . Milline on MUTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUTE kauplemismaht on -- USD . Kas MUTE sel aastal kõrgemale ka suundub? MUTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUTE hinna ennustust

