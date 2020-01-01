Mute (MUTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mute (MUTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mute (MUTE) teave Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform. Ametlik veebisait: https://mute.io Ostke MUTE kohe!

Mute (MUTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mute (MUTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 987.02K $ 987.02K $ 987.02K Koguvaru: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ringlev varu: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 987.02K $ 987.02K $ 987.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.14 $ 3.14 $ 3.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01052868 $ 0.01052868 $ 0.01052868 Praegune hind: $ 0.0246732 $ 0.0246732 $ 0.0246732 Lisateave Mute (MUTE) hinna kohta

Mute (MUTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mute (MUTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUTE tokeni tokenoomikat, avastage MUTE tokeni reaalajas hinda!

MUTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUTE võiks suunduda? Meie MUTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUTE tokeni hinna ennustust kohe!

