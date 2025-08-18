Rohkem infot MURAD

Murad hind (MURAD)

1 MURAD/USD reaalajas hind:

$0.00049287
$0.00049287$0.00049287
-1.60%1D
Murad (MURAD) reaalajas hinnagraafik
Murad (MURAD) hinna teave (USD)

Murad (MURAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MURAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MURADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00108684 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MURAD muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -18.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Murad (MURAD) – turuteave

Murad praegune turukapitalisatsioon on $ 492.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MURAD ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999760470.183372. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 492.76K.

Murad (MURAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Murad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Murad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Murad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Murad ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Murad (MURAD)

Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Murad (MURAD) allikas

Ametlik veebisait

Murad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Murad (MURAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Murad (MURAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Murad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Murad hinna ennustust kohe!

MURAD kohalike valuutade suhtes

Murad (MURAD) tokenoomika

Murad (MURAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MURAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Murad (MURAD) kohta

Kui palju on Murad (MURAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MURAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MURAD/USD hind?
Praegune hind MURAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Murad turukapitalisatsioon?
MURAD turukapitalisatsioon on $ 492.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MURAD ringlev varu?
MURAD ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MURAD (ATH) hind?
MURAD saavutab ATH hinna summas 0.00108684 USD.
Mis oli kõigi aegade MURAD madalaim (ATL) hind?
MURAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MURAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MURAD kauplemismaht on -- USD.
Kas MURAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MURAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MURAD hinna ennustust.
