Murad (MURAD) teave Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Ametlik veebisait: https://murad-cto.com Ostke MURAD kohe!

Murad (MURAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Murad (MURAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 380.01K $ 380.01K $ 380.01K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 380.01K $ 380.01K $ 380.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00012986 $ 0.00012986 $ 0.00012986 Praegune hind: $ 0.00038338 $ 0.00038338 $ 0.00038338 Lisateave Murad (MURAD) hinna kohta

Murad (MURAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Murad (MURAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MURAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MURAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MURAD tokeni tokenoomikat, avastage MURAD tokeni reaalajas hinda!

MURAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MURAD võiks suunduda? Meie MURAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MURAD tokeni hinna ennustust kohe!

