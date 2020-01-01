Moove Protocol (MOOVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moove Protocol (MOOVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moove Protocol (MOOVE) teave Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Ametlik veebisait: https://mooveprotocol.ai Ostke MOOVE kohe!

Moove Protocol (MOOVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moove Protocol (MOOVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.83K $ 30.83K $ 30.83K Koguvaru: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Ringlev varu: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.97K $ 30.97K $ 30.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00130895 $ 0.00130895 $ 0.00130895 Praegune hind: $ 0.00135201 $ 0.00135201 $ 0.00135201 Lisateave Moove Protocol (MOOVE) hinna kohta

Moove Protocol (MOOVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moove Protocol (MOOVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOOVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOOVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOOVE tokeni tokenoomikat, avastage MOOVE tokeni reaalajas hinda!

MOOVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOOVE võiks suunduda? Meie MOOVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOOVE tokeni hinna ennustust kohe!

