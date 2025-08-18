Rohkem infot BAG

Moonbag hind (BAG)

1 BAG/USD reaalajas hind:

$0.00073439
$0.00073439$0.00073439
-6.70%1D
Moonbag (BAG) reaalajas hinnagraafik
Moonbag (BAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00073483
$ 0.00073483$ 0.00073483
24 h madal
$ 0.00082261
$ 0.00082261$ 0.00082261
24 h kõrge

$ 0.00073483
$ 0.00073483$ 0.00073483

$ 0.00082261
$ 0.00082261$ 0.00082261

$ 0.00631833
$ 0.00631833$ 0.00631833

$ 0.00073483
$ 0.00073483$ 0.00073483

-0.63%

-6.83%

-22.28%

-22.28%

Moonbag (BAG) reaalajas hind on $0.00073376. Viimase 24 tunni jooksul BAG kaubeldud madalaim $ 0.00073483 ja kõrgeim $ 0.00082261 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00631833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00073483.

Lüliajalise tootluse osas on BAG muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -6.83% 24 tunni vältel -22.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moonbag (BAG) – turuteave

$ 735.24K
$ 735.24K$ 735.24K

--
----

$ 735.24K
$ 735.24K$ 735.24K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,333.285227
999,945,333.285227 999,945,333.285227

Moonbag praegune turukapitalisatsioon on $ 735.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAG ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999945333.285227. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 735.24K.

Moonbag (BAG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Moonbag ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Moonbag ja USD hinnamuutus $ -0.0003022590.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Moonbag ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Moonbag ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ 0 -6.83%
30 päeva $ -0.0003022590 -41.19%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Moonbag (BAG)

MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Moonbag (BAG) allikas

Ametlik veebisait

Moonbag hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonbag (BAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonbag (BAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonbag nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moonbag hinna ennustust kohe!

BAG kohalike valuutade suhtes

Moonbag (BAG) tokenoomika

Moonbag (BAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonbag (BAG) kohta

Kui palju on Moonbag (BAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAG hind USD on 0.00073376 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAG/USD hind?
Praegune hind BAG/USD on $ 0.00073376. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moonbag turukapitalisatsioon?
BAG turukapitalisatsioon on $ 735.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAG ringlev varu?
BAG ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAG (ATH) hind?
BAG saavutab ATH hinna summas 0.00631833 USD.
Mis oli kõigi aegade BAG madalaim (ATL) hind?
BAG nägi ATL hinda summas 0.00073483 USD.
Milline on BAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAG kauplemismaht on -- USD.
Kas BAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAG hinna ennustust.
