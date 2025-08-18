Rohkem infot METAQ

MetaQ hind (METAQ)

1 METAQ/USD reaalajas hind:

$0.03501935
+12.40%1D
MetaQ (METAQ) reaalajas hinnagraafik
MetaQ (METAQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03100897
24 h madal
$ 0.03502015
24 h kõrge

$ 0.03100897
$ 0.03502015
$ 7.07
$ 0.00582109
--

+12.46%

-11.58%

-11.58%

MetaQ (METAQ) reaalajas hind on $0.03501935. Viimase 24 tunni jooksul METAQ kaubeldud madalaim $ 0.03100897 ja kõrgeim $ 0.03502015 näitab aktiivset turu volatiivsust. METAQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00582109.

Lüliajalise tootluse osas on METAQ muutunud -- viimase tunni jooksul, +12.46% 24 tunni vältel -11.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetaQ (METAQ) – turuteave

$ 668.27K
--
$ 35.02M
19.08M
1,000,000,000.0
MetaQ praegune turukapitalisatsioon on $ 668.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. METAQ ringlev varu on 19.08M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.02M.

MetaQ (METAQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MetaQ ja USD hinnamuutus $ +0.00388054.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MetaQ ja USD hinnamuutus $ +0.0036896177.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MetaQ ja USD hinnamuutus $ +0.0115566446.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MetaQ ja USD hinnamuutus $ +0.00861277966074782.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00388054+12.46%
30 päeva$ +0.0036896177+10.54%
60 päeva$ +0.0115566446+33.00%
90 päeva$ +0.00861277966074782+32.62%

Mis on MetaQ (METAQ)

Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MetaQ (METAQ) allikas

Ametlik veebisait

MetaQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaQ (METAQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaQ (METAQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetaQ hinna ennustust kohe!

METAQ kohalike valuutade suhtes

MetaQ (METAQ) tokenoomika

MetaQ (METAQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METAQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaQ (METAQ) kohta

Kui palju on MetaQ (METAQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas METAQ hind USD on 0.03501935 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METAQ/USD hind?
Praegune hind METAQ/USD on $ 0.03501935. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetaQ turukapitalisatsioon?
METAQ turukapitalisatsioon on $ 668.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METAQ ringlev varu?
METAQ ringlev varu on 19.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METAQ (ATH) hind?
METAQ saavutab ATH hinna summas 7.07 USD.
Mis oli kõigi aegade METAQ madalaim (ATL) hind?
METAQ nägi ATL hinda summas 0.00582109 USD.
Milline on METAQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METAQ kauplemismaht on -- USD.
Kas METAQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
METAQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METAQ hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:10:17 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.