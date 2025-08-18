Mis on MetaQ (METAQ)

Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.

Kui palju on MetaQ (METAQ) tänapäeval väärt? Reaalajas METAQ hind USD on 0.03501935 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune METAQ/USD hind? $ 0.03501935 . Milline on MetaQ turukapitalisatsioon? METAQ turukapitalisatsioon on $ 668.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on METAQ ringlev varu? METAQ ringlev varu on 19.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim METAQ (ATH) hind? METAQ saavutab ATH hinna summas 7.07 USD . Mis oli kõigi aegade METAQ madalaim (ATL) hind? METAQ nägi ATL hinda summas 0.00582109 USD . Milline on METAQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine METAQ kauplemismaht on -- USD .

